Часть брянских мобилизованных, которые отказывались без подготовки отправляться на фронт в Украину, вернули в Брянскую область

Примерно треть брянских мобилизованных, которые устроили забастовку на полигоне в Белгородской области, отказываясь ехать на фронт в Украину без подготовки, вернули в Брянскую область. Об этом пишет SOTA, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, сейчас около 30 человек из ста бастовавших вернули с белгородского полигона Солоти в военную часть города Клинцы. Теперь бастующие мобилизованные ждут дальнейшего развития событий и начала следующей недели, когда командование обещало им проведение медкомиссии.

В то же время большую часть мужчин, которые заявляли своим командирам, что отказываются отправляться в зону боевых действий без обещанной властями подготовки все же заставили поехать на фронт, угрожая им уголовным преследованием.

О забастовке мобилизованных брянских мобилизованных на белгородском полигоне Солоти стало известно от них самих 8 октября. Около 100 мужчин заявляли о том, что их мобилизовали без проведения медкомиссии и теперь отправляют штурмовать Лиман без должной подготовки.

С тех пор на этом же полигоне случился «теракт», как его назвали в Минобороны — несколько добровольцев открыли огонь по собственным сослуживцам во время занятий по огневой подготовке на стрельбище. В результате по разным данным погибли от 11 до 28 человек.

Источник: SOTA

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