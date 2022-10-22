Власти Москвы заказали новые указатели для бомбоубежищ — The Village

Столичный департамент соцзащиты в октябре заказал разработку дизайна указателей для бомбоубежищ. Об этом пишет The Village со ссылкой на источник в московской мэрии.

Он передал редакции техническое задание к дизайну указателей. В качестве эскизов там приводятся две таблички:

квадратная с надписью — «УБЕЖИЩЕ №26, ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР" ЦЕХ №8, КЛЮЧИ НАХОДЯТСЯ В ПРОХОДНОЙ №1…», а также в виде фигурной стрелки с текстом — «УБЕЖИЩЕ №26, 150 м.»

Кто именно будет выполнять заказ, где и когда собираются установить таблички – неизвестно. Также информации об этом тендере нет в открытом доступе. Корреспондент издания обошел несколько общеизвестных бомбоубежищ в разных районах Москвы и нигде не нашел указывающих на укрытия табличек.

Ранее СМИ писали о подготовке укрытий в столичных больницах и поликлиниках. Например, указатели на укрытие в подвале появились в детской городской поликлинике номер 110.

15 октября «Важные истории» писали, что московские парковки готовят под бомбоубежища. Об этом сообщали жильцы ТСЖ «Кутузовский 23» и «Атом». По словам глав ТСЖ, на парковки завезут нары, аптечки и обогреватели.

Источники: The Village, «Важные истории», Baza

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