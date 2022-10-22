В столичных школах начали проверять состояние бомбоубежищ

Сотрудники компании, которая оказывает услуги по обслуживанию инженерных систем зданий образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования Москвы, рассказали, что сейчас они проверяют состояние школьных убежищ. Об этом пишет «Подъем».

По данным издания, такие работы пока ведутся только в центре столицы, в пределах Садового кольца. По словам сотрудников компании, они получили устное распоряжение привести в рабочее состояние бомбоубежища в четырех школах в Пресненском, Кутузовском, Добрынинском и Октябрьском районах города.

Источник «Подъема» также отметил «запущенное» состояние проверенных помещений.

«Сами понимаете, никто ими не пользовался. Канализация забита где чем: где песком каким-то, где от старости рассохлась. Электричество восстанавливаем — не просто лампочки, а именно электросхемы заново проверяем и провода прозваниваем», — рассказал сотрудник компании, обслуживающей школы и детские сады по вопросам электрики, сантехники, канализации.

В Госдуме сообщения о проверке бомбоубежищ в московских школах назвали фейком. Первый замглавы комитета нижней палаты парламента по просвещению Яна Лантратова заявила, что министерство просвещения не давало специальных указаний по этому поводу.

Сегодня также стало известно, что власти Москвы заказали новые указатели для бомбоубежищ. Ранее СМИ писали о подготовке укрытий в столичных больницах, поликлиниках и на парковках некоторых ТСЖ.

Источник: «Подъем», ТАСС

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