В результате обстрела Белгородской области погибли два человека. Один из них несовершеннолетний

В результате обстрела города Шебекино Белгородской области погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, еще одиннадцать человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

«В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Позже в Следственном комитете РФ заявили, что один из погибших при обстреле города, несовершеннолетний ребенок.

Источники: Вячеслав Гладков, СК РФ

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