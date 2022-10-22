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В результате обстрела Белгородской области погибли два человека. Один из них несовершеннолетний

15:44 • 22.10.2022

В результате обстрела города Шебекино Белгородской области погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

По его словам, еще одиннадцать человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. 

«В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов», — написал Гладков в своем телеграм-канале. 

Позже в Следственном комитете РФ заявили, что один из погибших при обстреле города, несовершеннолетний ребенок.

Источники: Вячеслав Гладков, СК РФ

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