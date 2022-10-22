Российская армия потеряла на войне в Украине минимум 7 822 солдата, из них 41 человек — это мобилизованные — «Медиазона»

На войне в Украине погибли как минимум 7 822 российских солдата, 41 из них — мобилизованные. Это данные основанные на открытых источниках. К ним относятся посты родственников, новости в региональных СМИ и сообщения местных властей о гибели военнослужащих. Подсчет погибших российских военных ведут «Медиазона», Би-би-си и команда волонтеров.

Издания подчеркивают, что это число не отражает реальный уровень потерь армии РФ. Например, неизвестно количество пропавших без вести и тех, кто попал в плен.

41 человек, о смерти которых стало известно, были мобилизованы за последний месяц. Некоторые из них умерли, еще не доехав до фронта —в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях. Как отмечает «Медиазона», большинство мобилизованных отправляют в зону боевых действий практически без подготовки.

Так, троих жителей Челябинской области призвали с 26 по 29 сентября. А 3 октября они уже оказались под Луганском. 9 октября их родственникам начали приходить похоронки.

В сводке издания отмечается, что чаще других гибнут солдаты из бедных регионов и национальных республик. Лидируют по этому показателю Дагестан и Бурятия.

Также к 21 октября журналистам удалось подтвердить гибель более 1200 офицеров российской армии и других силовых структур. В частности, есть официальные подтверждения смертей двух заместителей командующих армиями — это генерал-майор из 41-й армии Андрей Суховецкий и генерал-майор Владимир Фролов из 8-й армии.

Серьезные потери несут и элитные войска — ВДВ, морская пехота и спецназ. Их суммарные потери — 1936 человек. Кроме того, известно о гибели 86 военных пилотов, из них 75 человек — офицеры.

Как следует из собранной статистики, в регулярных частях армии чаще погибают молодые люди — от 21 года до 23 лет. Среди добровольцев больше смертей среди мужчин среднего возраста — от 37 до 47 лет. На 21 октября известно о 808 погибших добровольцах.

Таким образом, за полгода войны в Украине уже погибло больше военнослужащих, чем за всю вторую чеченскую войну. При этом, согласно собранным данным, средний срок жизни солдат, заключивших контракт с Минобороны, не превышает двух месяцев.

Последний раз официальные российские источники озвучивали цифры потерь 21 сентября. Тогда министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Украине погибли 5 937 российских военнослужащих.

Источник: «Медиазона»

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