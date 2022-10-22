«Почему я это должен делать, бежать отсюда?» В России айтишник ушел жить в лес, скрываясь от мобилизации

IT-специалист Адам Калинин уже почти месяц живет в лесу на юге России, скрываясь от мобилизации. О своем опыте он рассказывает в телеграм-канале «Логичный лесник».

После того, как началась война в Украине, Адам Калинин участвовал в антивоенных акциях. За это он получил штраф и несколько суток административного ареста. Когда в России объявили мобилизацию он понял, что не готов уезжать из страны, но и повестки дожидаться не стал. Мужчина собрал походное снаряжение и отправился жить в лес.

«У меня всегда перед глазами был вариант: либо я пойду в магазин, а потом меня под руки поведут в военкомат, либо я буду в не очень комфортных условиях в лесу, но на свободе. Не совсем было легкое решение», — признается Калинин.

По его словам, вариант с бронью из-за своей профессии он счел не совсем надежным, потому что «есть куча условий, которые сложно соблюсти». А релокация в другую страну сильно ударила бы по его бюджету. Кроме того, мужчина не хотел далеко уезжать от семьи.

«Как-то концы в воду бросать, уезжать — очень-очень я к этому не готов. Вообще выглядит так, что я должен уезжать со своей земли. Почему я это должен делать, бежать отсюда? Не знаю. Это не решающий, конечно, фактор, но он тоже имеет место быть. Не хочется уезжать. Хочется, чтобы все наоборот, наладилось и помогать тем, кто здесь остался, в том числе и своим родственникам», — рассуждает он.

За неделю Калинин подготовился к жизни в лесу. У него уже был опыт жизни в походных условиях. Он взял с собой три аптечки, продукты, бензопилу, обычную пилу, топор и другие необходимые походные принадлежности. А также две палатки: в одной он спит, а вторая выполняет роль офиса. Между ними три минуты пешком. Дело в том, что интернет в лесу ловит в том месте, где постоянно дует ветер и спать там, как признается айтишник, не очень комфортно. На растущей рядом с «офисом» сосне Калинин установил антенну, а также поставил солнечные батареи, на которых написал «Нет вобле».

Для хранения еды айтишник купил большой мусорный контейнер и установил его в часе ходьбы от своей стоянки. Туда, по его словам, он ходит как в магазин, набирая в рюкзак припасы на несколько дней.

Изначально Калинин полагал, что проведет в лесу около месяца — пока не закончится мобилизация, но теперь уже думает о том, как пережить там холода. Для этого он даже начал подготовку досок для строительства небольшого дома.

«Вчера я заготавливал новое бревно, а из него доски. Ушло пару часов интенсивной физической работы. И вот какая мысль пришла – два часа и у меня офигенный строительный материал. А ведь мог бы посидеть в тиктоке или твиттере. И чтобы у меня было? Скорее всего плохое настроение. А тут спину размял, мозги проветрил», — пишет айтишник в своем телеграм-канале.

По словам Калинина, других людей за время жизни в лесу он не видел и поэтому не боится, что его найдут.

Источники: «Медиазона», «Логичный лесник»

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