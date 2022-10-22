Главу управления СКР по Пензенской области наказали за незаконное возбуждение первого в стране дела об уклонении от мобилизации

В Пензенской области отменили незаконное постановление о возбуждении дела об уклонении от мобилизации в отношении Максима Моисеева. Главу управления СКР по области Владимира Архангельского привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Архангельскому вынесено неполное служебное соответствие. Если он получит еще одно такое же наказание, то его могут понизить в должности или уволить.

О возбуждении первого уголовного дела за уклонение от мобилизации стало известно 5 октября. Тогда Чиков сообщал, что 32-летнего мужчину, который отказался подписать повестку, задержали с участием ОМОНа и доставили в СИЗО. Имя обвиняемого по этому уголовному делу правозащитник не раскрывал. Но дата, возраст мужчины и район, где оно расследовалось, совпадают.

Заместитель прокурора Пензенской области Новиков Е.В в постановлении об отмене возбуждения уголовного дела отметил, что статья 328 ч.1 УК, согласно разъяснениям Верховного суда, может применяется только к уклоняющимся от призыва на срочную службу в возрасте от 18 до 27 лет не состоящим в запасе. А Моисееву уже 32 года и он числился в запасе в звании рядового, в должности водителя автомобиля «Урал».

Также в постановлении отмечается, что следователь не установил причины неявки Максима Моисеева в военкомат.

«Мы были уверены, что это дело развалится. Потому что это не дело, а полный беспредел. Во-первых, он ни от кого не прятался. Во-вторых, они приехали с постановлением на обыск от 5 июля. Выделили целый отряд омоновцев, как будто муж вырезал полдеревни и уехал куда-то скрываться. Когда они ворвались, он топил баню, крутил веники на втором этаже. Его этой же веревкой сначала и связали», — рассказала «Медиазоне» жена Моисеева Мария.

Она также пояснила, что ее муж пытался объяснить следователям, что не пришел по повестке из-за обострившейся язвы желудка. Тогда силовики не поверили документам о болезни из частной клиники. Однако позже врач этот диагноз подтвердили в государственной больнице.

Теперь Моисеев намерен обратиться в суд с иском о реабилитации.

Источники: Павел Чиков, «Медиазона»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.