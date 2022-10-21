В Москве во время урока задержали учительницу, которая отказалась проводить «Разговоры о важном»

В московской школе №1747 прямо во время занятий задержали учительницу математики и члена «Альянса учителей» Татьяну Червенко и увезли в ОВД Митино, рассказал активист Иван Дроботов.

Он также предположил, что Червенко задержали после доноса директора школы за отказ проводить «Разговоры о важном» — специальные уроки о «ценностях российского общества». Дроботов сообщил, что еще одной возможной причиной могло стать интервью телеканалу «Дождь», где Червенко также рассказывала об этих уроках и методичках.

Учительницу уже отпустили из отделения полиции. По словам Дроботова, с нее попытались взять объяснения по поводу интервью.

О введении специальных классных часов объявили летом 2022 года. 7 сентября после скандалов по поводу программы «Разговоров о важном» из методичек к урокам убрали упоминание войны.

Источник: Иван Дроботов

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