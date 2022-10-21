В московском военкомате избили адвоката, который пришел просить для доверителя отсрочку от мобилизации

Адвокат Константин Ерохин рассказал, что 17 октября его избил военный комиссар Гагаринского района. Он пришел в военкомат для того, чтобы подать документы о праве доверителя на отсрочку от мобилизации.

Сотрудники Гагаринского военкомата отказались принять бумаги, сославшись на то, что мэр Москвы Сергей Собянин уже «аннулировал» повестки. Ерохин настоял, что все равно хочет подать документы на отсрочку, и тогда его отвели к военному комиссару. Как рассказал адвокат, тот напал на него в присутствии секретаря и мужчины, который чинил дверь, и вытолкал за дверь. Ерохин зафиксировал последствия побоев. Врачи диагностировали у него подозрение на ушиб шеи, ушиб мягких тканей и подозрение на сотрясение мозга. Адвокат сообщил, что собирается добиться наказания для военного комиссара.

«Понятно, что мобилизация была приостановлена или закончена. Но мы хотели превентивно подать документы, чтобы человек не нервничал. Чтобы в будущем военкомат уже знал, что у моего доверителя отсрочка по таким-то основаниям. Чтобы они сделали в личном деле такую отметку и не приглашали его потом впопыхах», — рассказал Ерохин.

Именно Ерохин 21 октября рассказал о гибели в Украине мобилизованного IT-специалиста «Райффайзен банка».

Источник: «Адвокатская улица»

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