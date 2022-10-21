В Херсонскую область прибыли две тысячи российских мобилизованных. ВСУ продолжают контрнаступление на этом направлении 

Две тысячи человек из числа российских мобилизованных прибыли в Херсонскую область. Об этом сообщает генеральный штаб вооруженных сил Украины.

Также по их данным, оккупационные власти Херсонской области эвакуируют из региона банковских служащих, а также российских медработников и учителей. Объекты гуманитарной сферы останавливают работу, говорится в сообщении генштаба.

19 октября замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ начали наступление на Херсонскую область. По его словам, в результате вчерашнего ракетного удара украинской армии по переправе через реку Днепр в Херсоне погибли по меньшей мере четыре человека.

«Мне известно о четырех погибших. Это одна женщина и трое мужчин. Одного обнаружили сегодня утром», — сказал Стремоусов.

Вечером 20 октября, по словам члена главного совета администрации аннексированной Херсонской области Владимира Рогова, под обстрел ВСУ попали Антоновский мост и переправы через Днепр. Он заявил, что украинские военные запустили в сторону Херсона 12 ракет HIMARS. Средствам ПВО удалось сбить 11 ракет, одна из них попала в переправу.

Источники: Генеральный штаб ВСУ, Владимир Рогов, Кирилл Стремоусов

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