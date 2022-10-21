У россиян возникли проблемы с открытием счетов в турецких банках

После объявления мобилизации в России турецкие банки стали чаще отказывать россиянам в открытии карт. Чтобы сократить поток желающих завести счет, местные банки начали выставлять дополнительные требования, которые усложняют процедуру. Об этом пишет РБК.

По данным издания, многие кредитные организации требовали разрешение на работу в Турции. В некоторых отделениях сотрудники утверждали, что в принципе не открывают счета иностранцам. Один банк попросил заградительный депозит в размере пяти тысяч долларов, еще один потребовал безвозвратную комиссию — около 107 долларов.

Сейчас в Турции с россиянами, по данным РБК, без вида на жительство работают только четыре банка: три государственных — Vakıf Bank, Vakıf Katılım и Ziraat Bank, а также один частный — Denizbank.

Из-за языкового барьера и незнания местных законов время, которое банковские работники тратят на открытие счетов для россиян, увеличилось. Иногда эта процедура затягивается на 3-4 часа.

«По правилам банк не может без оснований отказать клиенту в открытии счета, поэтому для «отсеивания» части новых клиентов банковские работники начинают запрашивать дополнительные документы (например, трудовой договор или справку об учебе в Турции) либо устанавливать крупные депозиты для открытия счета», — говорит неназванный источник издания.

Для открытия счета в турецких банках также можно обратиться к посредникам. Их услуги стоят 100-150 долларов.

Источник: РБК

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