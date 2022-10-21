«Совершенный работником поступок является аморальным». Преподавателя СПбГУ увольняют за участие в антивоенном митинге 

Доцента кафедры междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук СПбГУ Дениса Скопина увольняют за участие в антивоенном митинге. Об этом сообщил его бывший коллега — профессор Европейского университета Иван Курилла.

«Совершенный работником поступок является аморальным и несовместимым с осуществлением воспитательных функций и продолжением данной работы», — говорится в приказе СПбГУ об увольнении Скопина.

Администрация вуза имеет в виду участие преподавателя в акции против мобилизации, которая прошла в Санкт-Петербурге 21 сентября. Тогда Скопина задержали полицейские, а позже суд арестовал его на 10 суток. Он провел их в ИВС на Захарьевской улице вместе с еще одним сотрудником СПбГУ.

«Считаю, что участвуя в митинге против мобилизации я исполнял свой моральный долг, как человек, гражданин и преподаватель факультета свободных наук и искусств», — от руки написал Скопин в документе об увольнении.

26 октября у преподавателя должно пройти последнее занятие в вузе. Однако Денис Скопин намерен оспорить приказ в трудовой инспекции.

Источник: Иван Курилла

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