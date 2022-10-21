Российский онлайн-кинотеатр без объяснения причин удалил сериал про революционеров

Российская мультимедийная онлайн-платформа KION, созданная компанией МТС, удалила сериал про декабристское восстание «Союз спасения. Время гнева». Свое решение представители сервиса никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр перенес дату релиза следующей серии с 19 октября на 1 января. Но позже эта информация не подтвердилась.

«Информация о переносе даты релиза оставшихся серий многосерийного фильма "Союз Спасения. Время гнева" на 1 января не соответствует действительности. Новая точная дата выкладки неизвестна. Причины остановки релиза новых серий и отсутствия первых четырех не комментируются», — написала в своем телеграм-канале обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина.

Сериал «Союз спасения. Время гнева» это одновременно приквел и сиквел одноименного фильма, который вышел в 2019 году. В нем рассказывается о предпосылках и последствиях Декабристского восстания 1825 года.

Пользователи твиттера предположили, что отмена сериала связана с тем, что сейчас декабристы в России «спросом пользоваться не должны».

«Декабрь покажет, время ли для гнева или опять — для гнета», — написал один из пользователей платформы.

Режиссерами сериала выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев, а продюсировал его генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Источник: Сусанна Альперина

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.