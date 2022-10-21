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Российский онлайн-кинотеатр без объяснения причин удалил сериал про революционеров

14:18 • 21.10.2022

Российская мультимедийная онлайн-платформа KION, созданная компанией МТС, удалила сериал про декабристское восстание «Союз спасения. Время гнева». Свое решение представители сервиса никак не прокомментировали. 

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр перенес дату релиза следующей серии с 19 октября на 1 января. Но позже эта информация не подтвердилась. 

«Информация о переносе даты релиза оставшихся серий многосерийного фильма "Союз Спасения. Время гнева" на 1 января не соответствует действительности. Новая точная дата выкладки неизвестна. Причины остановки релиза новых серий и отсутствия первых четырех не комментируются», — написала в своем телеграм-канале обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина. 

Сериал «Союз спасения. Время гнева» это одновременно приквел и сиквел одноименного фильма, который вышел в 2019 году. В нем рассказывается о предпосылках и последствиях Декабристского восстания 1825 года. 

Пользователи твиттера предположили, что отмена сериала связана с тем, что сейчас декабристы в России «спросом пользоваться не должны». 

«Декабрь покажет, время ли для гнева или опять — для гнета», — написал один из пользователей платформы. 

Режиссерами сериала выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев, а продюсировал его генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Источник: Сусанна Альперина

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