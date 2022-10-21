Российский миллиардер из Forbes оказался дипфейком

29 июля в Forbes вышло интервью с миллиардером Евгением Костюкевичем, который назвал себя новым собственником производителя стройматериалов Holcim в России. Журналист «Проекта» взял у него интервью и в ходе беседы выяснил, что «Костюкевич» — это дипфейк. «Холод» пересказывает его историю.

26 июля в ​​российском подразделении Holcim заявили, что некие юридические лица попытались захватить активы компании стоимостью два миллиарда долларов. Якобы они подали заявления в региональные подразделения Федеральной налоговой службы и решили изменить состав участников двух юридических лиц, которые входят в группу «Холсим Россия».

За месяц до этого заявления Ленинский суд Грозного решил передать активы российского подразделения Holcim от немецкого Holcim AuslandbeteiligungsGmbH некому Костюкевичу Евгению Иосифовичу. Основанием для такого решения стал договор от 17 января 2022 года, по которому Holcim уступит ему право на владение российской дочкой по договору займа. Представитель Holcim Елена Тонкова заявила, что «документ подложный», а о решении суда компанию никто не предупреждал.

29 июля Forbes вышло интервью с «Костюкевичем», опубликованное на коммерческой основе в Forbes. В нем так называемый бизнесмен сказал, что является инвестором с многолетним опытом в строительстве, а также объявил, что теперь владеет бизнесом компании.

По его словам, вместе с партнерами он вел переговоры о покупки части активов российского Holcim еще с 2021 года, но сделка сорвалась из-за войны, а компания перестала выходить на связь. К тому моменту он якобы успел сделать «финансовые шаги» на сумму свыше миллиарда рублей, после чего обратился в российский суд, чтобы забрать все активы дочки Holcim.

В Holcim опровергли это сообщение и раскритиковали Forbes за интервью.

Тогда редакция Forbes решила снова пообщаться с героем, но на этот раз лично. «Костюкевич» согласился на интервью в Zoom. С самого начала беседы журналисты поняли, что вместо реального человека на экране дипфейк. У «Костюкевича» двигались только зрачки и уголки губ, а контуры лица были как будто приклеены к заднему фону. Он отказал показать журналисту окружающее пространство, сославшись на то, что в кадр могут попасть вид из окна или документы, раскрывающие его точное местоположение. При этом он сказал, что сейчас находится в Мариуполе, где занимается восстановлением неких объектов.

Журналист решил выпустить в Forbes расследование о «Костюкевиче», но он и главный редактор Николай Мазурин разошлись во мнении, какие именно факты нужно оставить в материале. Тогда журналист уволился из издания и предложил эту тему «Проекту».

Во время расследования журналисты выяснили, что Костюкевич, которого взяли за основу для дипфейка, действительно существует. Он уроженец поселка Гайны Пермского края, был неоднократно судим — в том числе за кражи и укрывательство убийства. Также журналисты выяснили, что у него олигофрения.

Примерно в одно и то же время с дипфейком Костюкевича в Ленинский суд Грозного обратилось некое ООО «Рондана» и попыталось взыскать с компании 257 миллионов рублей. Журналисты «Проекта» выяснили, что сотрудники «Ронданы» знакомы с организаторами интервью «Костюкевича» в Forbes.

«Рондана» оказалась связана с российской компанией «Белспецстрой». Один из ее владельцев — специалист по цементу Игорь Харченко. Ранее он работал в «Мосинжпроекте» зампреда правительства Марата Хуснуллина. Сейчас Харченко поручили восстанавливать Мариуполь, где якобы находился «Костюкевич» во время интервью по Zoom. Также журналисты выяснили, что бизнес-партнерами Харченко были люди со связями в окружении президента России Владимира Путина.

В 2021 году новым руководителем «Белспецстроя» стал знакомый Харченко Иван Зеленин. Он связан с консалтинговой компанией RBS, которая в 2018 году сопровождала сделку по покупке бизнесменом Магомедом Мусаевым российской версии журнала Forbes. Компания и издание сотрудничают до сих пор. Как выяснии журналисты, управляющий партнер RBS иницировал интервью «Костюкевича» для издания.

«Проект» заметил, что у нескольких компаний Мусаева и Харченко общий адрес регистрации, а дочка «Белспецстроя» ранее принадлежала жене Мусаева Заире Абдулатиповой. При этом знакомый Мусаева отрицает его связь с Харченко и утверждает, что в таких совпадениях виновен представитель RBS, который «злоупотребил доверием» Мусаева.

В октября еще пять малоизвестных российских компаний подали иски к российской дочке Holcim на два миллиарда рублей. Акционеры этих компаний, также как и Костюкевич, из Перми. Трое из них имеют судимости и значатся в черных списках банков как наркопотребители, еще один находился в федеральном розыске за уклонение от призыва.

Источник: «Проект», Forbes, Holcim

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