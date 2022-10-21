Имя писателя Бориса Акунина убрали с афиш. В Минкультуры это назвали «логичным»

Росcийский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали имя писателя Бориса Акунина с афиш спектаклей по его пьесам.

Писатель рассказал, что в одном из театров ему сообщили, будто этого потребовали в Минкультуры. При этом писатель не собирается требовать, чтобы его спектакли, где не указано авторство, сняли из репертуара.

«Пока их (спектакли — Прим. “Холод”) окончательно не запретят, пусть идут. Даже бесплатно», — прокомментировал ситуацию Акунин.

В Минкультуре считают логичным исчезновение с афиш имен артистов, покинувших Россию. В ведомстве также сообщили, что к ним поступает много обращений от граждан, которые возмущены присутствием «подобных деятелей» на афишах.

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», — говорится в сообщении Минкультуры.

Также писатель добавил, что из-за санкций он не получает авторские отчисления от театров. В пресс-службе РАМТ сообщили, что проблема с выплатами связана с указом президента о временном порядке исполнения обязательств перед правообладателями. Порядок касается правообладателей, которые связаны с недружественными странами или дискредитируют российскую армию. Акунин живет в Лондоне с 2014 года.

Источник: РБК

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