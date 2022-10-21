Департамент культуры Москвы изменяет и снимает в музеях экспонаты, которые напоминают о войне в Украине — «Важные истории»

Художники и сотрудники московских галерей рассказали журналистам, что после начала полномасштабной войны в Украине в Департаменте культуры попросили местные музеи снимать или изменять экспонаты, которые могут напомнить о вторжении.

По словам деятелей культуры, под цензуру попали даже объекты, которые отдаленно напоминают о войне. Также представитель Московского музея современного искусства рассказал, что после начала войны сотрудникам дали понять, что на выставках не стоит показывать, например, обнаженные тепла или оторванные части тела, чтобы «минимизировать любые ассоциации, связанные с войной».

Художникам пришлось изменить несколько экспонатов выставки «Мастерская. 20’22. Future is now»: закрасить изображения, напоминающие падающие самолеты, и переделать работу, представляющую собой части тела человека из белой глины.

До и после цензуры. Фото: «Важные истории»

До и после цензуры. Фото: «Важные истории»

«Испугались, что может напомнить новостные кадры из Украины. Поэтому решили сделать только маски и кисти рук. Им показалось, что так будет выглядеть менее травматично», — рассказала автор выставки.

При этом такая инициатива нигде официально не зафиксирована: по словам представителей ММОМА, все говорилось устно через руководство, а затем передавалось кураторам. Также, как сообщило «Важные истории», сейчас кураторы выставок должны предоставлять Департаменту досье на художников со ссылками на их соцсети — таким образом чиновники хотят проконтролировать, чтобы на выставки не попали люди с антивоенной позицией.

Источник: «Важные истории»

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