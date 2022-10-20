Журналисты нашли недвижимость, принадлежащую семье командующего российскими войсками в Украине, на 125 миллионов рублей. В Росреестре она записана на «Российскую Федерацию».

Семье генерала Сергея Суровикина, который с недавних пор командует российскими войсками в Украине, принадлежит недвижимость на общую сумму 125 миллионов рублей. Таковы результаты расследования, опубликованного «Версткой».

Как отмечает издание, по декларациям Суровикин вообще не имеет собственной жилплощади, а пользуется чужими квартирами. В последней его доступной декларации за 2019 год (после этого Минобороны засекретило данные о доходах своего руководства) говорится, что генерал пользуется двумя квартирами площадью 288,4 и 107,5 квадратных метров.

В свою очередь, жена Суровикина Анна в тот момент владела сразу тремя земельными участками в 4,1 тысячи квадратных метров, садовым участком в 1,5 тысячи квадратных метров, 685-метровым особняком, долей в нежилом помещении, а также тремя квартирами площадью 82,7, а также 107,5 и 288,4 квадратных метров.

При этом в Росреестре вся эта недвижимость зарегистрирована на «Российскую Федерацию». Некоторые из объектов недвижимости, принадлежащих семье Суровикина, найти и связать с генералом помогли фотографии его дочери в социальных сетях.

Из тех же деклараций следует, что в период с 2017 по 2019 годы Суровикин заработал суммарно 30,9 миллиона рублей. А его супруга — 19,7 миллиона.

Источник: «Верстка»

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