Военный эксперт проговорился в прямом эфире об иранском происхождении дронов, которые Россия использует в Украине. Теперь он заявляет, что не помнит этого

Приглашенный в прямой эфир телеканала РБК директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов проговорился о том, что беспилотники, которые Россия использует в Украине — иранские. Теперь он говорит, что не помнит этого и ссылается на проблемы с памятью после перенесенного ковида.

После того, как ведущие программы «Что это значит» представили Пухова, заиграла музыка, и Пухов, вероятно полагая, что микрофоны еще выключены, сказал им следующее: «Сильно лодку раскачивать не будем, поэтому я очень вас прошу сильно на этих иранских [дронах]... потому что это классика истории: жопа есть, а слова нет. Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают».

После того, как издание «Подъем» позже попросило Пухова прокомментировать эту свою реплику, он заявил, что не помнит этих слов.

«Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом», — ответил Пухов.

Несмотря на множество свидетельств того, что российская армия применяет в Украине беспилотники иранского производства, и Москва, и Тегеран это категорически отрицают.

Накануне газета The New York писала, что в Крым прибыли иранские инструкторы из Корпуса стражей исламской революции, для того, чтобы обучать российских военных обращению с иранскими беспилотниками.

Источник: «Подъем»

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