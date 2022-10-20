«В военкомат вряд ли поеду, там слишком много лестниц». В Петербурге повестка пришла 26-летнему парню с инвалидностью

В Петербурге повестку в военкомат прислали 26-летнему молодому человеку, который является инвалидом I группы и всю свою жизнь передвигается в инвалидном кресле.

Об этом он сам, попросив не называть его имени, рассказал «Холоду».

По его словам, повестку он обнаружил в почтовом ящике 19 октября. При этом в ней указано, что явиться в военкомат он должен 8 октября.

«История достаточно комичная. В 2018 году я проходил медкомиссию и получил военный билет, в котором написано, что не годен к службе в армии. На этом, я надеялся, мои взаимоотношения с военкоматом закончатся», — сказал молодой человек.

По его словам, теперь он намерен выяснить, полагается ли ему какой-то штраф за неявку по этой повестке. «Сразу в военкомат не поеду, там слишком много лестниц. А друзья мужского пола, способные помочь мне там передвигаться, по понятным причинам со мной туда не пойдут», — пояснил он.

Ранее из Петербурга уже приходило множество сообщений о повестках, которые присылают гражданам, негодным к военной службе по самым разным причинам. Так, среди прочего, петербургские военкомы прислали повестку гражданке Израиля с инвалидностью по зрению.

Источник: «Холод»

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