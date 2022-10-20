В России очередной ученый признан виновным в госизмене. В Томске Александра Луканина приговорили к семи с половиной годам колонии

Томский областной суд приговорил ученого Александра Луканина к 7,5 года колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

Александра Луканина задержали осенью 2020 года. Материалы дела, как это обычно бывает в таких случаях, засекречены, но как сообщал ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, ученого обвиняли в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания. До вынесения приговора Луканин провел в СИЗО Лефортово около двух лет.

Суд проходил в закрытом режиме. Срок назначенный Луканину, ниже низшего предела, предусмотренного статьей о госизмене — по ней назначают от 12 до 20 лет лишения свободы.

67-летний ученый работал в Томском политехническом университете, а затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию его пригласили на работу в Шэньянский университет в Китае. Там, по версии обвинения, Луканин и совершил акт государственной измены.

Источник: ТАСС

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