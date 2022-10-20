В СМИ утекли пропагандистские методички по «правильному» освещению введенного в России военного положения. Его рекомендуют сравнивать с антиковидными мерами

Методички для пропагандистов с рекомендациями по «правильному» освещению военного положения, разработанные в администрации президента, оказались в распоряжении «Медузы».

Как следует из документа, ключевая задача пропагандистов — это «успокоить аудиторию — ничего существенного не поменялось!»

Для этого предписывается использовать несколько основных тезисов. Во-первых, делать акцент на том, что военное положение введено «только в четырех территориях» (речь про аннексированные Россией украинские регионы - прим. «Холод»), где оно либо уже было введено до «присоединения к России», либо «действовало по фактическому положению вещей».

Ограничения, которые будут вводиться в других российских регионах, пропаганде следует объяснять необходимостью «защиты критически важной инфраструктуры».

Согласно рекомендациям АП расширение полномочий властей и вводимые в связи с военным положением ограничения следует сравнивать с антиковидными мерами во время пандемии.

Кроме того, в методичке говорится, что пропаганде следует делать акцент на том, что дополнительные полномочия региональных властей позволят им заняться «мобилизацией промышленности, ориентированием экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей».

При этом пропагандистам следует отдельно отмечать, что такие меры будут сопровождаться «сокращением бюрократии».

«Используется опыт борьбы с коронавирусом, когда все менялось быстро», — подчеркнули составители документа ключевой тезис.

Источник: «Медуза»

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