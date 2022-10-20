В Минцифры пообещали к 2023 году подключить к интернету все военкоматы. Программу подключения школ к Wi-Fi приостановили

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что все российские военкоматы подключат к интернету и к сети Минобороны к 2023 году. Министр также добавил, что ведомство «вынужденно» приостанавливает программу подключения интернета в российских школах.

«У нас сейчас уже почти девять тысяч школ подключены к Wi-Fi полноценно. Во всех классах есть интернет. Мы договорились с (министром просвещения РФ Сергеем — Прим. “Холод”) Кравцовым, что посмотрим на практику использования, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса», — сообщил Шадаев.

Ведомство также собирается прокладывать на севере Якутии волоконно-оптическую линию связи, которая обеспечит подключение к скоростному интернету.

В 2019 году президент России Владимир Путин поручил правительству, чтобы все школы страны подключили к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.

Источник: «Интерфакс» (1, 2)

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