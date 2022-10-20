В Кузбассе студентов отправят на «трудовую мобилизацию» в промышленные предприятия

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев утвердил программу, по которой студенты вузов и колледжей заменят мобилизованных сотрудников на промышленных предприятиях. Цивилев назвал это «трудовой мобилизацией».

«Студенты, заняв места мобилизованных земляков, получат оплачиваемую практику по профилю и помогут предприятиям Кузбасса сохранить темпы производства», — написал губернатор.

Согласно новой программе, студентов наберут в угольные, строительные, транспортные и логистические компании. Чтобы нанять потенциального работника, компания оставляет заявку на специальном сайте, а специалисты с образованием или студенты последних курсов откликаются на нее. По словам Цивилева, уже поступило 34 заявки от региональных организаций. Как сообщило NGS42.RU, к работе по новой программе приступили уже 23 студента.

Источник: Сергей Цивилев, NGS42.RU

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.