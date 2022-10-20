В Геленджике силовики провели в школе учебный теракт со стрельбой, не предупредив об этом детей и их родителей

19 октября в Геленджике в школе №1 силовики в масках и с автоматами провели учебный теракт. Они не сообщили об этом ни учителям, ни ученикам, ни их родителям.

Об учениях стало известно после того, как родители начали оставлять комментарии про школу под постом в телеграм-канале мэра Геленджика Алексея Богодистова.

«Кто ответит за то, что мой ребенок сегодня видел, как мужчина в маске стрелял в потолок над учительницей?» — написала в комментариях местная жительница.

Как пишет «Кавказ.Реалии», Богодистов пообещал разобраться и отметил, что «сейчас не время для такой спонтанности».

В местном управлении образования ответили: «Все должно было быть спонтанно, чтобы они научились себя вести в таких ситуациях, или вы хотите чтобы вашего ребенка застрелили?»

Издание 93.ru сообщило, что в муниципальном центре управления Геленджика напротив рассказали, что довели информацию об учениях до всех работников школы.

29 сентября в колледже в Нижнем Новгороде провели учебный «теракт». Учащихся об этом тоже не предупредили, их заперли в кабинетах.

Источник: «Сирена», Алексей Богодистов, «Кавказ.Реалии», 93.ru

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