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В Белгородской области пропал монах, который осудил войну в Украине

17:09 • 20.10.2022

В Белгородской области пропал монах Русской православной церкви заграницей Иларион (Николай Шатковский — Прим. «Холода»), в последний раз он выходил на связь 15 октября. 20 октября в «ОВД-инфо» «Холоду» подтвердили, что местоположение монаха до сих пор неизвестно.

Сосед Илариона рассказал, что видел, как силовики вывели монаха его из дома в селе Хохловка.

Иларион публиковал в соцсетях антивоенные посты. Также за некоторое время до задержания монах записал видео, в котором рассказал, что у него изменилось отношение к Западу. Он рассказал, что не верит пропагандистам, которые называют западные страны «злом».

Источник: «ОВД-инфо»

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