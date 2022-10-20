Студентам вновь предложили разносить повестки. На этот раз в Новосибирске

В Новосибирске студентам Новосибирского педагогического университета (НГПУ) предложили разносить повестки. Об этом пишет местная пресса, ссылаясь на одного из учащихся вуза.

«Предложение переслал староста от одного из студентов, который состоит в активе», — рассказал он.

По словам студента, согласившимся обещают взамен благодарственные грамоты и «максимальную мат. помощь».

Это уже не первая попытка попытка привлечь учащихся вузов к разносу повесток в рамках объявленной в России мобилизации. Ранее подобные сообщения приходили из целого ряда российских городов.

Так, на прошлой неделе подобное предложение получили учащиеся Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского.

Ректор вуза Сергей Замятин подписал документ «об оказании содействия военным комиссариатам в связи с проведением мобилизационных мероприятий», согласно которому деканы нескольких факультетов должны были выделить для разноса повесток по несколько десятков студентов ежедневно.

Желающим поучаствовать предложили записываться в специально созданный гугл-документ, однако ни одного желающего это сделать среди учащихся не нашлось. Вместо этого студенты внесли в документ фамилии чиновников и депутатов, которые, по мнению местных активистов, должны попасть в санкционные списки.

Источник: @сибирьмедиа

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