Россия готовится ударить по плотине Каховской ГЭС, чтобы обвинить в этом Киев и прикрыть отступление российских войск из Херсона — ISW

Россия, вероятно, готовится уничтожить дамбу на Каховской ГЭС и вызвать разрушительное наводнение, чтобы затем обвинить в этом ВСУ и прикрыть отступление своих войск из Херсона.

Об этом в очередной сводке пишет американский Институт изучения войны (ISW). По мнению его аналитиков, о таких намерениях российских военных говорят последние заявления командующего группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина и главы оккупационной администрации Херсона Владимира Сальдо.

Оба они в последнее время не раз заявляли о якобы готовящемся ударе ВСУ по гидроэлектростанции, а Суровикин говорил о предстоящих «трудных решениях». По мнению многих экспертов, Суровикин мог иметь в виду оставление российскими войсками Херсона из-за масштабного контрнаступления украинской армии.

По мнению аналитиков ISW, Кремль может попытаться использовать такую тактику, чтобы отодвинуть на второй план новости о третьем за последние месяцы унизительном отступлении российских войск.

Источник: ISW

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