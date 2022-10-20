Россия готовится ударить по плотине Каховской ГЭС, чтобы обвинить в этом Киев и прикрыть отступление российских войск из Херсона — ISW

Россия, вероятно, готовится уничтожить дамбу на Каховской ГЭС и вызвать разрушительное наводнение, чтобы затем обвинить в этом ВСУ и прикрыть отступление своих войск из Херсона.
Об этом в очередной сводке пишет американский Институт изучения войны (ISW). По мнению его аналитиков, о таких намерениях российских военных говорят последние заявления командующего группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина и главы оккупационной администрации Херсона Владимира Сальдо.
Оба они в последнее время не раз заявляли о якобы готовящемся ударе ВСУ по гидроэлектростанции, а Суровикин говорил о предстоящих «трудных решениях». По мнению многих экспертов, Суровикин мог иметь в виду оставление российскими войсками Херсона из-за масштабного контрнаступления украинской армии.
По мнению аналитиков ISW, Кремль может попытаться использовать такую тактику, чтобы отодвинуть на второй план новости о третьем за последние месяцы унизительном отступлении российских войск.
Источник: ISW
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