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Норвегия приостановила рассмотрение заявлений на политическое убежище от россиян

16:15 • 20.10.2022

Норвежское иммиграционное управление приостановило рассмотрение заявлений от граждан РФ на предоставление политического убежища.

В ведомстве такое решение объяснили разработкой новых правил рассмотрения российских ходатайств о предоставлении убежища. Сейчас более 300 россиян ожидают решения миграционной службы. Они находятся в центрах приема соискателей убежища. Представитель управления Венче Фоне сообщила, что ни один из случаев еще не рассмотрен.

По ее словам, неизвестно, когда ведомство начнет обрабатывать заявки, так как это зависит от ситуации в России и Украине. Фоне уточнила, что Норвегия собирается координировать совместно с ведомствами ЕС процесс приема заявлений от россиян.

Источник: TV 2

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