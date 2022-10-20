Москвич не пошел по повестке в военкомат. Через две недели его задержали в метро и отправили на учения

В Москве в метро задержали и мобилизировали 28-летнего Сергея Лепехова, у которого нет военного опыта. 26 сентября ему вручили повестку, но он не явился в военкомат.

Во время задержания в метро Лепехову сказали, что он находится в розыске по уклонению от мобилизации. Его отвезли в ОВД, где сняли опечатки пальцев. Затем Лепехова отправили в военкомат, где была созвана призывная комиссия, которая решила, что его нужно мобилизировать несмотря на отсутствие боевого опыта и «жалобы на живот». В тот же день его отправили в город Кубинку, где он и другие мобилизованные жили в в детском лагере в парке «Патриот».

12 октября Лепехова отправили в полевой лагерь, где он жил в палатке несколько дней. По его словам. там ему сказали, что он должен сам купить тактические перчатки, налокотники и наколенники. 14 октября Лепехова и других мобилизованных привезли в военную часть города Калинца, где, как он рассказал, они «снова ничего не делали».

«По приезде с десяти часов утра и до шести вечера мы просто сидели на траве, потому что о нас никто не знал», — рассказал Лепехов.

Как он сообщил, дальше его должны отправить на подготовку в Беларусь или сначала в поселок в Нижегородской области Мулино.

«Почему Беларусь, я не знаю. Кто-то говорил, что мы как бы "охрана территорий", но что это значит, я не понимаю. А офицеры нам не отвечают на вопросы», — сообщил Лепехов.

Источник: «Служба поддержки»

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