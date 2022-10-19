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В России суды минимум четыре раза приостанавливали мобилизацию по искам мужчин к военкоматам

12:21 • 19.10.2022

Юрист Павел Чиков рассказал, что в России известно минимум о четырех случаях, когда суды приостанавливали мобилизацию по искам мужчин к военкоматам.

12 октября стало известно о первом случае, когда российский суд приостановил решение о мобилизации. Мужчина подал заявление об альтернативной гражданской службе. Ему было в ней отказано, поэтому он подал в суд. На время процесса его вернули из воинской части домой. Как минимум о двух аналогичных случаях известно в Пензенской области.

Засвияжский районный суд Ульяновска также рассмотрел иск местного жителя, в результате чего мужчина вернулся из воинской части домой. Сейчас он оспаривает решение комиссии о мобилизации, так как у него есть три ребенка младше 16 лет.

Юрист отметил, что в законе о мобилизации нет отсрочки для отцов трех и более детей. При этом в Генеральном штабе ВС РФ указали на наличие такой отсрочки.

Источник: Павел Чиков

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