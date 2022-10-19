В регионах России введены разные «режимы готовности». В части регионов можно будет ограничивать передвижение и переселять местных жителей

Президент России Владимир Путин подписал еще один указ, цель которого обеспечить выполнение указа о введении военного положения. Новым указом в российских регионах вводятся различные «режимы готовности». В зависимости от режима власти соответствующего региона получают дополнительные полномочия от введения мер по усиленной охране общественного порядка, до ограничения прав граждан на передвижение и их принудительное переселение.

Так, указом Путина на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя вводится режим «среднего уровня готовности».

Этот режим наделяет региональные власти полномочиями временно отселять граждан в «безопасные районы», вводить особый режим въезда и выезда с территории региона, а также ограничивать права граждан на свободное перемещение по ней, ограничивать движение транспорта и досматривать его.

Кроме того, региональные власти должны будут обеспечить меры по усиленной охране общественного порядка и ввести особые режимы работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи и объектов энергетики. А также установить контроль за их работой.

В остальных регионах, которые входят в состав Центрального и Южного федеральных округов, вводится режим «повышенного уровня готовности». Он предполагает наделение региональных властей теми же полномочиями по введению мер по усиленной охране общественного порядка, а также особых режимов работы и контроля за упомянутыми выше объектами инфраструктуры, а также позволяет ограничивать движение транспорта и досматривать его.

Во всех остальных российских регионах президентским указом вводится режим «базового уровня готовности», который предполагает лишь реализацию местными властями мер по усиленной охране общественного порядка, а также особый режим работы объектов инфраструктуры, упомянутых выше.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что «закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется».

Источник: Кремль

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