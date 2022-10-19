В Норвегии арестован сын экс-главы РЖД Владимира Якунина — одного из ближайших соратников Путина

Норвежский суд на две недели арестовал одного из основателей компании Venture Investments & Yield Management Андрея Якунина. Ранее его задержала полиция Финнмарка — региона на крайнем севере Норвегии. Якунина обвинили в управлении дроном на Шпицбергене и, возможно, в других местах Норвегии.

«Этот человек имеет российское и британское гражданство и обвиняется в нарушении параграфа 4 Закона о санкциях за запуск беспилотника на норвежской территории на Шпицбергене», — сказала изданию прокурор Анья Миккельсен Индбьер.

По ее словам, полиция задержала Якунина 17 октября. У него изъяли дроны и электронные устройства. «Содержание информации с дрона имеет большое значение для дела», — добавила прокурор.

Как сообщается, Якунин стал уже четвертым за неделю арестованным по подозрению в незаконном использовании дронов или фотографировании секретных объектов на севере Норвегии. Гражданам России запрещено использовать беспилотники в воздушном пространстве Норвегии, в том числе на Шпицбергене и в 12 морских милях от суши.

Отец Андрея Якунина Владимир является одним из старейших и ближайших соратников президента России Владимира Путина. В 1990-е они были в числе учредителей дачного кооператива "Озеро". В течение нескольких лет он возглавлял РЖД и стал героем одного из самых нашумевших расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. После аннексии Крыма в 2014 году Владимир Якунин был включен в санкционный список Госдепартамента США.

Андрей Якунин является одним из основателей британской инвестиционной компании Venture Investments & Yield Management, которая занимается инвестициями в отели в Европе и России. В 2017 году Forbes оценивал имущество под управлением VIY Management в миллиард долларов.

После начала войны в Украине Андрей Якунин заявил о решительном неприятии российского военного вторжения в Украину. Он также сказал, что никогда не голосовал за Владимира Путина.

Источник: Би-Би-Си

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