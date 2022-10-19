В Италии по запросу США арестован сын губернатора Красноярского края. Его обвиняют в отмывании денег и передаче России американских военных технологий

17 октября в Италии по запросу США был арестован сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем. Теперь его должны экстрадировать в США.

Американские власти обвиняют Усса и еще четверых граждан России, а также двух нефтетрейдеров из Венесуэлы, в отмывании денег и контрабанде. Кроме того, по мнению американских правоохранителей, обвиняемые были сообщниками российских олигархов и участвовали в сложной схеме по получению американских военных технологий и торговле венесуэльской нефтью в обход санкций. Как утверждают представители обвинения, для этого они использовали сложную схему с подставными компаниями и платежи в криптовалюте.

По словам помощника директора ФБР Майкла Дрисколла, Усс и его подельники пытались заполучить американские военные технологии для передачи их предприятиям российского ВПК.

По данным Минюста США, Усс был одним из совладельцев компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), через которую приобретались военные технологии и технологии двойного назначения у американских производителей, в том числе передовые микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, боеприпасах, радарах и спутниках.

После этого купленная продукция отправлялась российским компаниям, таким как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс». Все они находятся под американскими санкциями. Позже некоторые из компонентов, полученных через эту схему, были обнаружены в образцах российского вооружения, которые захватили украинские военные в ходе боевых действий.

Кроме того, по версии обвинения, компания занималась контрабандой сотен миллионов баррелей венесуэльской нефти, которую в обход санкций поставляли российским и китайским покупателям.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, Артем Усс в России является совладельцем компании «Сибуголь», выручка которой в 2021 году составила 3,8 миллиарда рублей. В случае признания его виновным ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Источник: Офис прокурора южного округа Нью-Йорка

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