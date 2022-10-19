В Европарламенте призвали создать общеевропейскую программу выдачи гуманитарных виз россиянам с антивоенными взглядами

В ЕС необходимо создать общеевропейскую программу выдачи гуманитарных виз россиянам, которые выступают против войны. К этому призвал германский депутат русского происхождения Сергей Лагодинский.

«Нам срочно нужны гуманитарные визы в масштабах всего ЕС! Будущее России сидит в холодных коридорах наших миграционных агентств. Диссиденты, журналисты, писатели — большинство из них покинули свои дома, спасаясь от государства-убийцы. Давайте поможем этому крошечному меньшинству, которое представляет российское демократическое будущее», — написал он в своем твиттере.

Напомним, что Германия до сих пор не раз заявляла о готовности рассматривать заявления на получение гуманитарных виз и политического убежища, как для россиян, которых преследуют за их антивоенную позицию, так и для граждан РФ, бегущих от мобилизации.

В то же время Германия вместе с другими странами ЕС последовательно усложняет порядок получения россиянами туристических виз. Сначала был отменен действовавший все последние годы упрощенный порядок выдачи шенгенских виз россиянам, что привело к увеличению срока рассмотрения заявок и кратному росту посольского сбора при подаче заявления.

А на прошлой неделе ФРГ ввела дополнительные требования для желающих получить визу в германских консульствах в России. Теперь помимо прочего необходимо предоставить иностранную страховку и выписку со счета в банке, работающем в ЕС.

Так как из-за санкций оплатить иностранную страховку карточками российских банков невозможно, а зарубежные кредитные организации больше не работают в России, такое ужесточение сделало получение германской визы практически невозможным для большинства россиян.

Источник: Сергей Лагодинский

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