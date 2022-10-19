Украина признала независимость Чеченской Республики Ичкерия. И намерена провести референдумы о суверенитете Дагестана, Татарстана и Башкортостана

Верховная Рада Украины накануне признала суверенитет самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия и ее «временную оккупацию» Россией. Депутаты также осудили геноцид чеченского народа. Кроме того, в Украине готовят электронную площадку, на которой могут пройти референдумы о признании независимости таких российских регионов, как Дагестан, Татарстан и Башкортостан.

Самопровозглашенное государство Ичкерия появилось после распада СССР на территории Чечни. В июле 1991 года там заявили о независимости, Россия ее не признала. После полномасштабной военной кампании российской армии Ичкерия де-факто перестала существовать.

Премьер-министр Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев назвал решение Верховной Рады историческим событием для чеченцев и для всех «угнетаемых Кремлем народов». Он также отметил, что работа по признанию независимости республики ведется и с правительствами других стран.

В Верховной Раде также заявили, что внимательно следят за национальными движениями башкир, татар, кумыков, ингушей, калмыков, эрзян и проживающих в России малых народов.

Представитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Олег Дунда заявил, что «демонтаж империи» значительно ускорился из-за нападения России на Украину. По его словам, украинские депутаты примут аналогичные постановления в отношении других российских субъектов в течение одной-двух недель.

«Думаю, что в конце 2022 — начале 2023 гг. пройдут плановые референдумы Татарстана, Башкортостана, Калининградской области, скорее всего, практически всех регионов Северного Кавказа, возможно, Бурятии… По Ичкерии никакого референдума не было и не будет, потому что еще в 1990-е гг. Ичкерии провела соответствующее голосование, признав свой независимый статус», — пояснил Дунда.

Он также отметил, что Верховная Рада будет писать обращения к международным органам, в том числе к ООН, о легализации суверенитета республик, которые захотят отделиться от России.

Источник: Idel.Реалии

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