Стремоусов сообщил, что «в самое ближайшее время начнется битва за Херсон» и призвал жителей эвакуироваться. Ранее он предлагал уехать на «отдых и оздоровление» в РФ

Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в видеообращении, что «в самое ближайшее время начнется битва за Херсон». Он порекомендовал жителям покинуть правобережную часть области.

«Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация. Город сдавать мы не собираемся, будем стоять до конца, нацистов в город мы не пустим», — призвал Стремоусов.

Утром 19 октября назначенные Россией власти оккупированной Херсонской области разослали жителям СМС с призывом срочно эвакуироваться из-за угроз обстрелов.

Ранее о том, что население будут переводить на левый берег сообщил «врио губернатора» области Владимир Сальдо. 18 октября в эфире «России-24» командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин рассказал, что российские вооруженные силы обеспечат безопасный выезд населения.

15 октября Стремоусов сообщил, что ВСУ начали наступление на Херсонском направлении. 14 октября он призвал жителей эвакуироваться. При этом Стремоусов назвал эвакуацию «гуманитарной поездкой на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию».

Источник: Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо

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