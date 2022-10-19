Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине рассказала о казни 14-летнего мальчика и сексуализированном насилии над четырехлетней девочкой

Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине опубликовала доклад, в котором анализируются военные преступления российской армии, совершенные в Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях в феврале и марте. Комиссия передаст все собранные документы следствию и судебным органам, которые будут заниматься военными преступлениями в Украине.

Комиссия установила, что российские вооруженные силы преднамеренно размещали свои войска или технику в жилых районах или вблизи мирных жителей для того, чтобы уменьшит вероятность нападений.

Эксперты ООН обнаружили случаи внесудебных казней во всех четырех областях. Многие погибли рядом с местом допроса или содержания. У убитых зафиксированы огнестрельные ранения головы, тупые травмы и порезы на горле. Большая часть жертв — мужчины, но среди убитых есть также две женщины и даже 14-летний мальчик.

Также комиссия задокументировала случаи обстрела гражданских объектов. По данным ООН, в результате ударов в Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской области в феврале и марте погибли не менее 1495 человек. Также комиссия подтвердила смерть 112 детей.

В докладе приводятся случаи сексуализированного насилия, которое совершили российские военные. Комиссия зафиксировала, что в Киевской области два российских солдата несколько раз подвергли сексуализированному насилию 22-летнюю женщину и ее мужа, после чего заставили пару вступить в половую связь в их присутствии. Затем один из военных заставил их четырехлетнюю дочь заняться с ним оральным сексом.

В двух областях комиссия ООН также изучала случаи сексуализированного насилия над женщинами старше 80 лет. Эксперты зафиксировали, что российские военные вступили в связь с 83-летней местной жительницей в доме, где также находился ее муж-инвалид.

В докладе также фигурируют несколько преступлений, которые совершили украинские военные. Комиссия установила, что в Малой Рогани Харьковской области в конце марта военнослужащие ВСУ прострелили ноги трем пленным российским солдатам и избили одного из них прикладом во время допроса. Еще одно военное преступление зафиксировали в Киевской области в конце марта. Украинский военнослужащий трижды выстрелил в упор в раненого российского солдата.

Источник: Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине

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