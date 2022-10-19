Иран направил в оккупированный Крым инструкторов по управлению дронами для обучения российских военных 

Иран направил инструкторов в оккупированный Крым, чтобы помочь российским военным справиться с проблемами, которые возникли с закупленными у Тегерана беспилотниками. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США.

Для того, чтобы обучить российских военных управлению дронами, их сначала отправили в Иран, но это не помогло полностью избежать проблем, из-за которых российская армия редко ими пользовалась. Тогда Тегеран решил отправить своих инструкторов в оккупированный Крым, где базируется большая часть беспилотников.

По данным издания, инструкторы принадлежат к Корпусу стражей Исламской революции. Это подразделение иранской армии, которое в США признали террористической организацией.

«Отправка беспилотников и инструкторов глубоко втянула Иран в войну на стороне России и непосредственно привлекла Тегеран к операциям, в результате которых были убиты и ранены мирные жители», — сказал NYT бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и бывший сотрудник ЦРУ Мик Малрой.

Сколько именно инструкторов Иран прислал в оккупированный Крым, а также принимают ли они непосредственное участие в управлении атакующими Украину дронами — неизвестно.

Источник: The New York Times

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