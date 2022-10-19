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ЧВК «Вагнер» занимается формированием народного ополчения в Белгородской области — Пригожин

18:03 • 19.10.2022

ЧВК «Вагнер» занимается строительством оборонительных укреплений под названием «Линия Вагнера» в аннексированных Россией Луганской и Донецкой областях Украины, а также формированием «народного ополчения» в Белгородской области.

Об этом сообщил телеграм-канал «Кепка Пригожина», публикующий комментарии и ответы на запросы СМИ основателя и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

По его словам, представитель ЧВК «Вагнер» Андрей Богатов занимается «созданием народного ополчения на территории Белгородской области».

«Мы уже активно работаем с Белгородской областью, куда еще две недели назад я отправил своего представителя — Героя России Андрея Богатова. Он занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области. Несколько предприятий производит там необходимые элементы для фортификационных сооружений, а инструкторы ЧВК „Вагнер“ обучают граждан, которые будут защищать границы области», — заявил Пригожин.

Источник: «Кепка Пригожина»

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