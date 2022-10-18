Zara вернется на российский рынок, зарегистрировавшись в «дружественной» стране

Испанский холдинг Inditex, который владеет брендами Zara и Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho планирует возобновить работу в России. Местный бизнес компания передаст партнерам из «дружественной» страны. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на определение Арбитражного суда Самарской области.

Ранее владелец нескольких торговых центров в Самаре через суд потребовал от российской структуры Inditex «Зара СНГ» компенсировать потери из-за закрытых с начала войны в Украине магазинов. Суд встал на сторону истца, но «Зара СНГ» обжаловала это решение, заявив, что магазины скоро снова откроются.

Из материалов суда следует, что Inditex планирует передать российскую «дочку» третьей компании. Источник «Коммерсанта», который знаком с планами fashion-ритейлера, отмечает, что российские активы могут перейти компании из ОАЭ.

В таком случае с российского рынка уйдут только бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а остальные вновь начнут продаваться в России, но под другими названиями и не раньше весны 2023 года. Сейчас, по данным источников издания, Inditex подписывает дополнительные соглашения с торговыми центрами, чтобы удержать за собой арендуемые площади минимум до мая 2023 года.

О приостановке деятельности в России из за войны в Украине Inditex объявила 5 марта. До этого в стране работало 502 магазина группы, а на долю российского рынка приходилось около 8,5 процента общей прибыли холдинга.

Ранее убытки Inditex из-за ухода с российского рынка источники «Коммерсанта» оценивали примерно в 300 миллионов долларов. В таком случае это могли бы быть самые крупные потери среди зарубежных ритейлеров, объявивших о приостановке деятельности В России.

Источник: «Коммерсантъ»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.