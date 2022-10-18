В Москве арестован глава организации «Всероссийское социальное единство». Это первое дело о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранцами

В Москве по статье о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством (статья 275.1 УК) арестовали главу левопатриотической общественной организации «Всероссийское социальное единство» Павла Пищулина. «Первый отдел» отмечает, что это первое известное уголовное дело, возбужденное по этому пункту статьи.

Подробности дела неизвестны, так как материалы содержат гриф «секретно». Пищулину грозит до 8 лет колонии за «установление и поддержание» контакта с «представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации», если такой контакт состоялся без уведомления компетентных органов.

Ранее Пищулин был судим по обвинению в призывах к «осуществлению экстремистской деятельности в интернете» (часть 2 статьи 280 УК) и «нарушении права на свободу совести и вероисповедания» (часть 1 статьи 148 УК). Ему назначили два года условно по первой статье и 180 обязательных часов по второй.

Источник: ТАСС, «Первый отдел»

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