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В правительстве РФ пообещали сертификаты на квартиры жителям Херсона, которые захотят уехать из города

19:24 • 18.10.2022

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин пообещал, что всем жителям Херсона, которые захотят переехать в регионы России, дадут сертификаты на квартиры.

По словам чиновника, по этому сертификату жители смогут «выбрать жилье в любом регионе» — либо новую квартиру, либо жилье со вторичного рынка. Хуснуллин также уточнил, что сертификаты будут выдавать исходя из норматива в 83,4 тысячи рублей за квадратный метр. Людям, которые живут одни, будут давать сертификат из расчета 33 квадратных метров, семьям из двух человек — не менее 42 квадратных метров, от трех человек и больше — по 18 квадратных метров на человека.

Также чиновник отметил, что правительство поможет людям с переездом в пункт временного проживания и обеспечит само проживание до момента, пока они не выберут квартиру.

Ранее власти аннексированной Херсонской области предложили жителям выехать из нее «на отдых» в Россию. При этом они подчеркивали, что это не является эвакуацией.

Источник: Марат Хуснуллин

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