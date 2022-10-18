В Новосибирской области погиб уже второй мобилизованный. СК возбудил дело об убийстве 

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве по факту насильственной смерти мобилизованного в Новосибирском военном высшем командном училище.

Как сообщили его родственники, смерть наступила в результате удара ножом. Факт смерти мобилизованного 7 октября подтвердила и уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

«Факт второй смерти подтвержден. Работают следственные органы. Больше информации они не дают», – заявила она.

По данным местной прессы, это уже второй мобилизованный погибший на территории НВВКУ. Первым погибшим на мобилизационном пункте в Новосибирске оказался житель Братска Иркутской области. Смерть, по неподтвержденным данным, наступила во сне.

Источник: Сибкрай.ru

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