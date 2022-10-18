В Госдуме решили перестать транслировать часть своих заседаний из-за войны в Украине

Совет Госдумы принял решение ограничить онлайн-трансляции с заседаний нижней палаты парламента.

Как сообщается, поводом для отказа от прямых эфиров стало «законодательное обеспечение спецоперации».

«Значительная часть повестки заседаний связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, выполняющих задачи СВО. А также с обсуждением всех вопросов, которые связаны с законодательным обеспечением спецоперации», — цитирует ТАСС собственный источник в Госдуме.

При этом, по его словам, все аккредитованные в Госдуме журналисты имеют возможность следить за трансляцией в пресс-центре.

До сих пор пленарные заседания Госдумы целиком транслировались на сайте нижней палаты парламента. Именно эту трансляцию смотрят журналисты, работающие в Госдуме, так как в зал пленарных заседаний парламента их не допускают.

Источник: ТАСС

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