Российские военные снова обстреляли Киев. Есть погибшие

Утром 18 октября российские военные нанесли удары по Киеву. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры, некоторые районы остались без электричества. В результате атаки погибли три человека.

В Киеве зафиксировали три попадания в объект инфраструктуры. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что удар пришелся по Деснянскому району.

Также удары были нанесены по Харькову и по объектам энергетики в Днепре. Начался пожар, обесточены несколько районов, есть перебои с водой. После удара по Житомиру в городе нет света и воды. Еще два удара нанесли по Запорожью — по объекту инфраструктуры и складскому помещению.

Источник: Виталий Кличко

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