«‎Полковник! Сегодня — моя дочь, а завтра — твоя!» В Иране силовики, пытаясь подавить протесты из-за смерти девушки, убили школьницу. Протесты вспыхнули с новой силой

В Иране силовики провели рейд в одной из школ охваченного протестами города Ардебиль. Они попытались заставить учениц старших классов исполнить пропагандисткую песню, восхваляющую верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Школьницы отказались, тогда силовики избили их. В результате 10 девочек оказались в больнице, а 16-летняя Асра Панахи скончалась от полученных травм.

После того, как известие о смерти школьницы распространилось, протесты в городе вспыхнули с новой силой. Демонстранты закидывают полицейских камнями и жгут покрышки. На одном из видео, распространившихся в сети, манифестанты обещают отомстить силовикам. Слышно, как один из протестующих кричит полицейскому: «‎Полковник! Сегодня — моя дочь, а завтра — твоя!».

Массовые протесты продолжаются во многих иранских городах уже больше месяца. Поводом для них стала смерть 22-летней Махсы Амини. В начале сентября ее задержала иранская полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Позже девушку доставили из полицейского участка в больницу в состоянии комы. Там она умерла, не приходя в сознание.

По официальной версии, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Однако родственники погибшей девушки настаивают, что у нее никогда не было проблем со здоровьем, а полицейские жестоко избили ее в участке.

После смерти Махсы Амини массовые протесты вспыхнули по всему Ирану. При этом главной движущей силой манифестаций, которые зачастую заканчиваются столкновениями с полицией и военными, стали молодые девушки. Многие из них демонстративно снимают и сжигают свои хиджабы, несмотря на то, что появление женщины в публичном месте с непокрытой головой считается в Иране преступлением.

Накануне впервые за 43 года правления исламистского режима в Иране иранская спортсменка Эльназ Рекаби выступила на соревнованиях по скалолазанию в Южной Корее без хиджаба. На родине за это ей грозит уголовное преследование.

За время протестов, по разным данным, в Иране от рук силовиков погибли от 215 до 233 человек, из которых 27 — подростки.

Источник: The Guardian

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