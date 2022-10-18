Константин Кинчев заступился за Шевчука, Гребенщикова и Макаревича и обвинил «привластных пиджаков» в ослаблении России. Ранее он высказывался за войну в Украине

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев выступил в поддержку Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича, пострадавших за свои антивоенные взгляды.

«Мы с Юлианычем (отчество Юрия Шевчука - прим. «Холод») были и остаемся старыми приятелями. Добрые приятельские отношения - это и есть правда жизни. А мировоззренческие разногласия на эту правду влиять никак не могут. Я с глубоким уважением и любовью отношусь и к Макаревичу, и к БГ, и к Шевчуку. Они, на мой взгляд, для России сделали и делают значительно больше, чем все эти государственные шестерки, тявкающие по команде "фас" с экранов телевизоров», — заявил Кинчев в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, «и Макаревич, и Гребенщиков, и Шевчук — это тот культурный слой, который множит мощь и величие России». «А привластные пиджаки только ослабляют и рушат эту мощь в своей перманентной подковерной грызне и злобе ко всем, кто думает иначе», — подчеркнул фронтмен «Алисы».

Ранее Кинчев высказывал в поддержку российских властей, развязавших войну в Украине. «Мне страшно наблюдать, как стравили один народ. По сути, это гражданская война, где одни полностью легли за печеньки и трусики под англосаксонскую разводку, другие же отстаивают свою тысячелетнюю историю и свой суверенный путь под Покровом Пресвятой Богородицы. Я всем сердцем с нашей армией, молюсь за Христово воинство! С нами Бог! А если с нами Бог, кто против нас? Да, и ещё… я — русский!» — говорил музыкант.

Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук неоднократно высказывались против войны в Украине. В результате Гребенщиков лишился авторской передачи на «Нашем радио», Макаревич был объявлен «иностранным агентом», а Шевчук оштрафован по статье о «дискредитации» армии. Кроме того, все трое попали в негласные списки исполнителей, чьи концерты в России являются «нежелательными».

Источник: Радио «Комсомольская правда»

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