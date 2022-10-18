Иранская спортсменка выступила на соревнованиях без хиджаба. Ей пришлось извиниться

Иранская спортсменка Эльназ Рекаби извинилась в сторис в инстаграме за то, что выступала без хиджаба в финале чемпионата Азии по скалолазанию, который прошел накануне в Сеуле.

Спортсменка пояснила, что ее очередь выступать подошла неожиданно, а надеть хиджаб она не успела. Альпинистка извинилась перед всеми, кого «заставила волноваться».

Deutsche Welle отметило, что Рекаби, вероятно, заставили извиниться. По данным издания, 17 октября представители делегации Исламской республики Иран отобрали у спортсменки паспорт и телефон.

В Иране уже месяц не прекращаются протесты: они начались после гибели 22-летней Махсы Амини, которую задержала «полиция нравов» за неправильное ношение хиджаба. Иранские женщины начали выходить на улицы, требуя расследования произошедшего. В знак протеста они стали снимать и сжигать свои хиджабы.

Источник: Al Jazeera, Deutsche Welle

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