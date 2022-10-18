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Экс-футболист сборной России Хохлов отсудил 65 миллионов рублей у фейсбука. Соцсеть постоянно банила его за фамилию

20:28 • 18.10.2022

Экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов отсудил у фейсбука 65 миллионов рублей. Тяжба, которая продлилась более года, велась из-за того, что соцсеть цензурировала фамилию футболиста, принимая ее за оскорбление.

«Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать фейсбук и инстаграм. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю», — жаловался Хохлов.

Футболист заметил блокировку весной 2021 года. Он подал в суд на фейсбук в июле того же года и потребовал 150 миллионов рублей.

Источник: ТАСС

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