«Ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации». Власти запретили учителям пользоваться WhatsApp

Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, вместо мессенджера, принадлежащего компании Meta, которая объявлена в России экстремистской, преподавателям рекомендовано перейти на использование «VK Мессенджера».

В некоторых регионах от учителей потребовали отказаться не только от WhatsApp, но и множества других популярных западных мессенджеров. Так, в минобразования Нижегородской области сообщили, что сотрудникам школ рекомендовано отказаться от использования на рабочих местах иностранных сервисов — WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive и других, так как «ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации».

«Исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов» в нижегородской области учителя требуют и от родителей. В Амурской области учителя создают группы в Telegram для родителей, хотя иногда последние продолжают общаться в WhatsApp.

Как пишет «Коммерсантъ», в Минпросвещения подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами. В ведомстве утверждают, что не регламентируют сферу и каналы общения родителей.

Источник: «Коммерсантъ»

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